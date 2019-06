Nissan-Renault, rapporti tesi a causa della governance

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Le ragioni della querelle non hanno però nulla a che vedere con il fallito progetto d'integrazione, almeno non direttamente, bensì con ladella casa d'auto giapponese.La casa d'auto francese ha deciso infatti dial complesso e cruciale, partito dopo lo scandalo Ghosn, ottenendo una risposta seccata da parte dei giapponesi, che contavano sul sostegno di Renault, sua azionista con il 43% del capitale.A confermare lè la stessaNissan dopo le indiscrezioni di stampa dello scorso weekend. Il CEO della compagnia d'oltralpe, CEO di Nissan, annunciando la volontà disulla nuova governance all'che si terrà fra un paio di settimane (). Una mossa che rischia di vanificare l'iter di revisione della gestione della compagnia giapponese focalizzata su tre comitati (nomine, retribuzione e controllo contabile), dove, e di mettere in crisi l'Alleanza franco-giapponese che coinvolge anche Mitsubishi.La lettera di Senard è stata commentata con una certa stizza da parte del C, ricordando che la nuova governance era stata approvata anche dai membri del suo Board nominati dalla casa d'auto francese. "Tale posizione èdella società per", afferma Nissan.Frattanto, il Ministro dell'Economia francese, presente al G20 finanziario in Giappone, lo scorso weekend, aveva affermato che "è necessario preservare l'alleanza tra Renault e Nissan" ed aveva aperto ad un possibile rafforzamento della stessa con una riduzione della partecipazione dello Stato francese sotto il 15% "nel lungo periodo".