Nissan licenzia Carlos Ghosn

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione straordinario di Nissan ha deliberato la rimozione di Carlos Ghosn dalla presidenza, per via delle accuse formulate a suo carico per evasione fiscale.



Il top manager era stato arrestato a Tokyo lunedì scorso, 19 novembre 2018, con l'accusa di aver falsificato documenti relativi ai suoi compensi finanziari.



Ora sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro del gruppo composto dalla casa auto giapponese, la francese Renault e la partner nipponica Mitsubishi Motors. A tal proposito i governi di Francia e Giappone hanno ribadito il loro impegno a sostenere la società. © RIPRODUZIONE RISERVATA