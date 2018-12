Nissan, esteso fermo per ex presidente Ghosn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il tribunale di Tokyo ha deciso di estendere il periodo di fermo dell'ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, per ulteriori 10 giorni.Ghosn rimarrà in carcere almeno fino all'11 gennaio, su richiesta del pubblico ministero, in base alle ultime accuse di illeciti finanziari.Ghosn, in regime di detenzione dal 19 novembre, era stato incriminato formalmente già il 10 dicembre, con l'accusa di aver, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015. All'accusa, poi, si erano aggiunti forti sospetti relativi alla veridicità delle comunicazioni ufficiali anche per il periodo 2015-2018.Lamossa nei confronti del tycoon è di. Il sospetto su cui si è basata la decisione dei pm giapponesi, infatti, è che Ghosn abbia, circa 16 milioni di dollari, con fondi appartenenti a Nissan, oltre alla contestata violazione del Japan's Companies Act. Ora, l'ex Presidente Nissan rischia una pena che può arrivare fino a 10 anni di carcere.