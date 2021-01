© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è stata presentata da. Si chiamae dà la possibilità a chi acquista una Nissan LEAF 100% elettrica di ottenere fino a 10.000 chilometri gratuiti di mobilità elettrica.- I clienti che acquisteranno una Nissan LEAF riceveranno da subito un, equivalente a, per poter ricaricare gratuitamente l'auto presso uno dei 12 mila punti di ricarica della, accessibili tramite l'app JuicePass. A questo vantaggio immediato, fruibiledall'attivazione del coupon, si aggiunge un, equivalente a, con l'offerta"La mobilità elettrica è una opportunità imperdibile, ormai alla portata di tutti", affermaResponsabile Mercato Italia di Enel, sottolineando che questa partnership "rappresenta un'ulteriore semplificazione e opportunità di risparmio" per i clienti., Responsabile Enel X Italia, parla di un'offerta "innovativa", che combina soluzioni di mobilità elettrica con quelle di fornitura di energia, ricordando l'impegno dell'azienda nel "mettere a disposizione di chi possiede un veicolo elettrico servizi di ricarica facili da utilizzare"."Oggi diamo una nuova scossa in favore dell'ambiente con il lancio di questa iniziativa integrata, confermando il nostro impegno nell'avvicinare sempre più clienti alla mobilità elettrica", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ricordando cheè l'unica marca sul mercato che, per poter provare Nissan LEAF nella vita di tutti i giorni e conoscere il piacere di guida in elettrico.I clienti dell'iniziativa E-ASY ELECTRIC inoltre potranno usufruire di condizioni vantaggiose per l'acquisto della nuovadi Enel X, l'infrastruttura di ricarica domestica che si gestisce anche da remoto attraverso l'App JuicePass, ed aumentare il bonus in bolletta fino a 360 euro, scegliendo l'offerta