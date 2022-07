NIO, Xpeng e Li Auto, vendite in aumento per produttori cinesi di auto elettriche

Venerdì 1 Luglio 2022, 15:30







(Teleborsa) - Mese di giugno in netto aumento per le vendite dei produttori cinesi di veicoli elettrici. Ciò permette loro di chiudere il secondo trimestre con numeri incoraggianti ed è anche un segnale che le aziende e i consumatori potrebbero essersi lasciati alle spalle i difficili mesi dei lockdown.



NIO



Nio ha consegnato 12.961 veicoli a giugno 2022 (+60,3% anno su anno). La società ha consegnato 25.059 veicoli nel secondo trimestre del 2022, con un aumento del 14,4% anno su anno. Le consegne cumulative di veicoli Nio hanno raggiunto 217.897 al 30 giugno 2022.



XPENG



Xpeng ha consegnato 15.295 veicoli a giugno 2022 (+133% anno su anno e +51% rispetto a maggio 2022. La società ha consegnato 34.422 veicoli elettrici nel secondo trimestre 2022, classificandosi al primo posto tra i marchi automobilistici emergenti in Cina per il quarto trimestre consecutivo.



LI AUTO



Li Auto ha consegnato 13.024 veicoli a giugno 2022, con un aumento del 68,9% anno su anno. Ciò ha portato le consegne del secondo trimestre della a 28.687, in aumento del 63,2% anno su anno. Le consegne cumulative di Li ONE hanno raggiunto 184.491 dal debutto sul mercato del veicolo nel 2019.