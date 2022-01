NIO, Xpeng e Li Auto, vendite in aumento per i produttori cinesi di auto elettriche

(Teleborsa) - Oltre che da Tesla, che ha registrato il nuovo record per consegne trimestrali, giungono altre notizie positive dal mondo dei produttori di veicoli elettrici. Le aziende cinesi NIO, Xpeng e Li Auto hanno chiuso il 2021 con risultati in grande aumento, facendo ben sperare per l'andamento del settore nell'anno appena iniziato.

Nio ha consegnato 10.489 veicoli a dicembre 2021 (+49,7% anno su anno), 25.034 veicoli nei tre mesi chiusi a dicembre 2021 (+44,3%) e complessivamente 91.429 veicoli nel 2021 (+109,1%). Xpeng ha consegnato 16.000 veicoli a dicembre 2021 (+181% anno su anno), 41.751 veicoli nel quarto trimestre del 2021 (+222%) e 98.155 veicoli in totale nel 2021 (+263%). Li Auto ha consegnato 14.087 veicoli a dicembre 2021, con un aumento del 130% anno su anno, mentre le consegne totali nel 2021 hanno raggiunto 90.491 (+177,4%).