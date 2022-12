Nio taglia stime su consegne, titolo sotto pressione

Martedì 27 Dicembre 2022, 19:15







(Teleborsa) - Ribasso per NIO che tratta in perdita dell'8,30% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni contribuisce il taglio delle stime, da parte del produttore di veicoli elettrici (EV), sulle consegne per il quarto trimestre per quanto riguarda il numero di unità consegnate.



Le previsioni di consegna sono ora tra le 38.500 e le 39.500 unità di veicoli elettrici rispetto alla forchetta precedente di 43.000-48.000 veicoli.



L'andamento del produttore di veicoli elettrici nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Il quadro tecnico di NIO suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,82 USD con tetto rappresentato dall'area 10,46. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,57.