Nikola scivola al Nasdaq, pesa notizia indagine Sec

(Teleborsa) - Scivola a Wall Street il titolo Nikola, che tratta in perdita del 5,76% sui valori precedenti, cancellando di fatto i guadagni innescati la scorsa settimana in scia all'annuncio che General Motors aveva acquisito una partecipazione dell'11% nella società.A pesare sulle azioni del produttore di camion elettrici è la notizia di una indagine Sec. Secondo quanto riporta Bloomberg, lastarebbe indagando su Nikola a seguito delle accuse del venditore allo scoperto Hindenburg Research secondo cui la società con sede a Phoenix, Arizona, avrebbe fuorviato gli investitori attraverso false dichiarazioni di partnership con grandi case automobilistiche.Nikola ha negato le accuse e ha a sua volta accusato Hindenburg Research di aver manipolato il titolo a vantaggio dei venditori allo scoperto.L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nikola, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario tecnico di Nikola mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,34 USD con area di resistenza individuata a quota 34,84. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,95.