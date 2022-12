Nike, trimestrale sopra attese nonostante margini in calo per riduzione scorte

Mercoledì 21 Dicembre 2022, 08:15







(Teleborsa) - Nike ha registrato ricavi in aumento del 17% (+ 27% su base valutaria neutrale) a 13,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 novembre 2022). I ricavi per il marchio Nike sono stati di 12,7 miliardi di dollari, in crescita del 18%, mentre i ricavi per il marchio Converse sono stati di 586 milioni di dollari, in aumento del 5%.



Il margine lordo è diminuito di 300 punti base al 42,9%, principalmente a causa dei maggiori ribassi per liquidare l'inventario, in particolare in Nord America. Le scorte sono state di 9,3 miliardi di dollari, in aumento del 43% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, trainate da un aumento delle unità dovuto all'interruzione della catena di fornitura dell'anno precedente, nonché da costi di input più elevati.



L'utile netto è stato di 1,3 miliardi di dollari, stabile rispetto all'anno precedente, e l'utile per azione è stato di 0,85 dollari, con un aumento del 2%.



Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,64 dollari su ricavi per 12,6 miliardi di dollari.