Nike, trimestrale oltre le attese ma guidance deludente

(Teleborsa) - Nike ha registrato ricavi per 12,23 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 maggio 2022), in calo dell'1% rispetto all'anno precedente e in aumento del 3% su base valutaria neutrale. Il margine lordo è diminuito di 80 punti base al 45%, principalmente a causa della obsolescenza nelle scorte in Cina e degli elevati costi di trasporto e logistica, parzialmente compensati da azioni strategiche sui prezzi, variazioni favorevoli dei tassi di cambio netti delle valute estere, comprese le coperture, e espansione del margine per l'attività NIKE Direct.

L'utile netto è stato di 1,4 miliardi di dollari, in calo del 5 percento, e l'utile per azione diluito è stato di 0,90 dollari, in calo del 3 percento rispetto all'anno precedente. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,81 dollari su ricavi per 12,06 miliardi di dollari.

La multinazionale statunitense che produce calzature, abbigliamento e accessori sportivi sottolinea che i risultati del quarto trimestre contengono diverse voci non confrontabili, inclusi gli oneri non ricorrenti registrati negli Altri proventi netti, per un totale di circa 150 milioni di euro, associati al deconsolidamento delle attività russe e alla transizione delle attività in Argentina, Cile e Uruguay a modelli di distributori strategici.

Nike prevede che le entrate dell'anno fiscale 2023 aumenteranno a un tasso low double digits su base valutaria neutrale. La società prevede che i ricavi del primo trimestre saranno stabili o leggermente in aumento, al di sotto delle stime di un aumento del 5,1% (secondo dati Refinitiv).