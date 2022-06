Nike scivola a Wall Street, pesa calo vendite Cina

Martedì 28 Giugno 2022, 17:15







(Teleborsa) - Scende sul mercato Nike, che soffre con un calo del 4,23%.



La società, nonostante i conti del quarto trimestre fiscale abbiano battuto le attese, paga dazio con la previsione al ribasso fornita per l'intero anno e con le aspettative deboli sul mercato cinese. Le vendite nella regione della Grande Cina, dove Nike ha faticato nell'ultimo anno, sono calate del 20% e non hanno rispettato le stime degli analisti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend del produttore americano di calzature sportive rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

La situazione di medio periodo di Nike resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 111,3 USD. Supporto visto a quota 103,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 119,6.