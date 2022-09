Nike paga dazio con un downgrade

Martedì 20 Settembre 2022, 17:30







(Teleborsa) - Viaggia al ribasso Nike che tratta in perdita del 3,60% sui valori precedenti.



A pesare sulle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Barclays di abbassare il giudizio da "overweight" a "equal weight", citando il potenziale impatto sugli utili dei prossimi periodi a causa della debolezza della domanda in Nord America ed altrove.



Lo scenario su base settimanale del produttore americano di calzature sportive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Le tendenza di medio periodo di Nike si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 104,4 USD. Supporto stimato a 102,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 106,5.