Nike, Cowen alza target price. Titolo festeggia

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Nike, che scambia con una variazione percentuale dello 0,41%.



A fare da assist alle azioni contribuisce la revisione al rialzo del prezzo obiettivo da parte di Cowen. Gli analisti dell'ufficio studi del broker hanno portato il target price a 110 dollari dagli 85 indicati in precedenza.



Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nike rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Nike rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 99,66 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 98,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 101,2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA