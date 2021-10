Nike corre a Wall Street premiata da Goldman Sachs

1 Minuto di Lettura

Martedì 12 Ottobre 2021, 19:45







(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo Nike, che tratta con un modesto progresso dello 0,92%.



A fare da assist al titolo del gigante dell'abbigliamento sportivo contribuisce la decisione di Goldman Sachs di avviare la copertura con giudizio "buy".



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nike più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo studio di Nike presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 150,9 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 152,9. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 150,1.