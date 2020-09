Nielsen, scatta la ripresa della pubblicità a luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ila luglio e fa segnare unrispetto al 2019, anche se la raccolta deisi conferma fortemente negativaa causa degli effetti del lockdown. Escludendo social e motori di ricerca dalla raccolta web, il bilancio è anche peggiore (-23,5%). Nei quattro mesi precedenti, si era perduto quasi un terzo degli investimenti pubblicitari (-32,9%)E' quanto rileva l'ultimo rapporto mensile di, secondo cui la ripresa è stata favorita dalla ripresa degli eventi sportivi, pur a porte chiuse, ed in misura minore delle attività produttive e di svago.A trainare la ripresa è lacon un +14,8% che porta il complessivo dei sette mesi a -19,1%. Bene anche iche segnano un +13,4% (-21,8% nei sette mesi), mentre non si risollevano i(-15,1% a luglio e -40,8% nei sette mesi). Si attenua la caduta della(-8,1% a luglio e -33,3% in sette mesi). Ilrialza la testa (+11,1%) e porta la perdita cumulata a -10,6%.