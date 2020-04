Nielsen: prosegue boom e-commerce, moderate vendite GDO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -allamentre si mantieneLa Gdo, infatti, secondo i dati Nielsen tra lunedì 23 marzo e domenica 29 marzo ha registrato un +2,7% di vendite rispetto ai dodici mesi precedenti e a parità di negozi. Nelllinvece, il trend delle vendite di prodotti di largo consumo nella stessa settimana è stato del +162,1% in rialzo di 20 punti percentuali rispetto allaProprio come la scorsa settimana, a registrare glisu base tendenziale è il il Nord Est (+7%,) seguito subito dal Sud (+6,3%). Rallentano molto invece sia il(+0,4%) sia il Nord Ovest (+0,1%)."Lasi stabilizza su unadurante la terza settimana di quarantena, ma il periodo Pasquale, durante il quale non potremo festeggiare come da tradizione,- dichiara Romolo de Camillis, Retailer service director di Nielsen Connect in Italia - Al contempo, si consolidano anche i fenomeni di consumo legati al nuovo stile di vita "domestico" e alle restrizioni in termini di: da un lato continua l'ascesa di prodotti alimentari da dispensa e/o destinati alla preparazione di pietanze, dall'altro si afferma anche la preferenza perpiù comode, ovvero e-commerce e negozi di vicinato".Il cosiddetto effettoha, infatti, generato a sua voltaquello deiNel primo caso la crescita deldellae deldel(dati Nielsen dell'ultima settimana) sono lache in tanti si cimentano con lievitati e panificazione accanto a chi si improvvisa pasticcere con(+85,9%),(+55,2%),(+99,6%) e78%).dei formatcon un trend negativo del, in linea con il caloQuanto a giorni e orari della spesa le dinamiche si vanno consolidando, con trend molto positivi durante i giorni lavorativi. Si accentua però il calo registrato nel weekend:% verso la stessa domenica del 2019, a parità di superficie distributiva. Il picco positivo si è registrato invece lunedì (+22,9%). A livello di peso sulla settimana, il giorno principale rimane comunque ilmentre in condizioni di normalità, il giorno principale in termini di peso sulla spesa settimanale degli italiani è sempre stato il