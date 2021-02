© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il mercato pubblicitarioa dicembre 2020 chiude con un incremento del 3,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, portando il calo del 2020 a -11% rispetto al 2019. Se si esclude dalla raccoltala stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over the top" (Ott), l'andamento nel 2020 si attesta a - 15,3%., confermato da una caduta del PIL dell' 8,9%" - ha dichiarato. "Tuttavia non è stato il peggiore dal punto di vista del mercato della comunicazione che nelle recenti crisi del nuovo secolo ha mostrato performances anche peggiori. E' stato undove si sono. Dopo i primi due mesi di crescita - sottolinea Dal Sasso - il primo lock-down (marzo-giugno) ha perso 1.058 milioni (-33%), il secondo (ottobre-dicembre) 22 milioni (-1%), segno che gli operatori, soprattutto nei settori in minore sofferenza, hanno ripreso a comunicare con regolarità. In mezzo l'estate che era cresciuta di 63 milioni grazie anche agli eventi calcistici che si sono protratti rispetto alla stagionalità loro tipica., oltre a Tv e Internet anche i Quotidiani tornano in segno positivo".La raccolta pubblicitaria dellaè in crescita del 10,4% nel singolo mese e chiude l'anno in calo del -9,5%. Andamento positivo a dicembre per iche tornano a crescere del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Sempre in calo (-21,3%) inel mese di dicembre; la perdita nell'anno resta a doppia cifra per entrambi, rispettivamente del -16,2% e del -36,6%.Sempre in contrazione la raccolta pubblicitaria della, che registra una perdita del -13,7% a dicembre e del -25% a totale 2020. Per quanto riguarda, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, a dicembre la raccolta dell'intero universo del web advertising, comprendente search, social, classified (annunci sponsorizzati) e i cosiddetti "Over The Top" (OTT), segna una crescita del 10,1% e porta il 2020 ad una perdita del 2,1% (-0,8% se si considera il solo perimetro FCPAssointernet).Ancora in perdita nel singolo mese l'outdoor -46,1% (-45,7% il 2020), il transit e il direct mail con cali rispettivamente del -72% (-57,1% il 2020) e del -7,5% (-29,5% il 2020).