(Teleborsa) - Consob ha determinato il corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto (OPA) da parte di Nice Group sulle azioni Nice, a 3,50 euro per ciascuna azione ordinaria che sarà portata in adesione.



Nice Group - si legge nella nota della società - si riserva di "procedere all'adempimento dell'obbligo di acquisto tramite una società di nuova costituzione, interamente controllata, e predisporrà e presenterà alla Consob un documento informativo". © RIPRODUZIONE RISERVATA