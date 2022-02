Nice Footwear, Value Track conferma TP e rivede stime

(Teleborsa) - Value Track ha confermato a 16 euro per azione il target price sul titolo di Nice Footwear, gruppo quotato da novembre 2021 su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport. Le azioni del gruppo vicentino hanno chiuso la seduta odierna invariate a quota 12 euro per azione. L'aggiornamento della valutazione è arrivato dopo la diffusione dei risultati preliminari 2021 e l'acquisizione di Emmegi, azienda padovana attiva nella produzione di borse da donna per il settore moda nel segmento premium.

Gli analisti hanno rivisto la top line al rialzo considerando i dati del primo semestre dell'anno fiscale 2022 (migliori delle attese) e il contributo di Emmegi; quest'ultima contribuisce con circa 500.000 euro, 2 milioni di euro e 2,2 milioni di euro, rispettivamente, negli esercizi 2022, 2023 e 2024. I margini operativi sono sotto pressione a causa dell'aumento dei costi delle materie prime e nel breve termine vengono solo parzialmente trasferiti al consumatore finale. "Tuttavia, a partire dall'esercizio 2023, il contributo più forte di Emmegi e una gestione più efficiente dei costi dovrebbero aumentare i margini e compensare i maggiori costi operativi", evidenzia Value Track. Il cash flow risulta indebolito dalla minore redditività dell'esercizio 2022, dal ciclo più lungo del capitale circolante e dal costo dell'acquisizione di Emmegi.

Value Track si aspetta ora che la società chiuda l'anno fiscale 2022 (ad aprile 2022) con ricavi dalle vendite di 29,7 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 2,8 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 1 milione di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2023, rispettivamente, a 33,9 milioni di euro, 4,1 milioni di euro e 1,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2024 a ricavi dalle vendite di 40,8 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 5,1 milioni di euro e un utile netto di 2,5 milioni di euro.