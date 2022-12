Nice Footwear, OPA Palladio al via il 9 gennaio

Giovedì 22 Dicembre 2022, 14:15







(Teleborsa) - L'OPA finalizzata al delisting su azioni e warrant di Nice Footwear, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, avrà inizio il 9 gennaio 2023 e terminerà il 10 febbraio 2023 (estremi inclusi), salvo proroghe.



Come già comunicato a inizio novembre, l'offerente riconoscerà un corrispettivo pari a 12 euro per ogni azione portata in adesione e un corrispettivo pari a 0,20 euro per ogni warrant portato in adesione.



Palladio Holding, che ha lanciato l'OPA, ha anche comunicata che è arrivata l'approvazione da parte di Consob del documento di offerta relativo alle offerte di acquisto volontarie totalitarie promosse dal veicolo Holding Stilosa.



L'OPA è stata lanciata di concerto con Nice Company (azionista di maggioranza di Nice Footwear).