NHOA chiude altro trimestre record: ricavi raggiungono 100 milioni

Venerdì 14 Ottobre 2022, 10:45







(Teleborsa) - Un altro trimestre record per NHOA, con ricavi che raggiungono i 100 milioni di euro a livello di gruppo al 30 settembre 2022, trainati dalla forte crescita del business di stoccaggio dell''energia e della rete di ricarica per veicoli elettrici Atlante.



Quest'ultima ha accelerato ulteriormente lo sviluppo dell'infrastruttura, con 1.300 punti di ricarica rapida e ultra-rapida, online e in costruzione, nel Sud Europa e quasi 2.000 siti in pipeline.



"La realizzazione dei progetti nel terzo trimestre si sta sviluppando secondo i tempi previsti in tutti i 4 continenti e questo rafforza la visibilità sui risultati 2022 verso la parte alta della guidance sui ricavi tra 140-160 milioni di euro, nonostante la crescita lievemente rallentata nell'e-Mobility", sottolinea Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.



"La continua crescita del backlog e degli ordini per NHOA Energy, unita a una pipeline stabile ad 1 miliardo - afferma - prospetta uno scenario assolutamente positivo per il 2023 nonostante il contesto macroeconomico, principalmente grazie all'Energy Storage che si conferma il motore della crescita del Gruppo".