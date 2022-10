NHOA, appalto in America Latina per sistema accumulo chiavi in mano

Martedì 4 Ottobre 2022, 12:45







(Teleborsa) - NHOA (ex Engie EPS) si è aggiudicata un appalto in America Latina, per la fornitura di un sistema di accumulo di energia chiavi in mano da 36MWh. Il sistema è progettato per aumentare la flessibilità di una centrale termoelettrica, nel contesto della crescente diffusione delle energie rinnovabili.



Il sistema di stoccaggio è progettato per integrare batterie e convertitori di potenza sotto il controllo di Prophet EMS e K-Wize, due tecnologie proprietarie di NHOA, per garantire sicurezza delle operazioni, controllo in tempo reale e ottimizzazione.



Il sistema consentirà alla centrale termoelettrica di ottimizzare la curva di produzione e, di conseguenza, il consumo di combustibile e le emissioni, oltre a fornire alla rete nazionale la flessibilità necessaria a integrare la maggiore produzione di energie rinnovabili nel rispetto delle più recenti normative.



Il progetto è stato sviluppato dalla sede americana di NHOA Energy, in collaborazione con l'Engineering Center italiano. La fase di costruzione inizierà nei primi mesi del 2023 e la messa in servizio è prevista per fine 2023.