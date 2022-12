Nextalia SGR acquista IBF Servizi da BF per creare campione nazionale Agritech

(Teleborsa) -ha sottoscritto unda BF Agricola, società che fa capo a B.F. (società quotata su Euronext Milan), e da altri soci di minoranza, dell', operatore di riferimento in Italia nei servizi di agricoltura di precisione, di innovazione tecnologica e nelle soluzioni software professionali per il settore agro-alimentare.Al 30 settembre 2022, ilconsolidato di IBF si attesta a circa 7,5 milioni di euro, mentre l'a circa 3,03 milioni di euro. Il valore della produzione sul bilancio separato di IBF si attesta a circa 5,28 milioni di euro, mentre l'EBITDA a circa 1,98 milioni di di euro.L'operazione prevede l'acquisizione a une la contestualecon BF e la sua partecipata Consorzi Agrari d'Italia (CAI). Ai fini del pagamento del corrispettivo, Nextalia utilizzerà risorse proprie e ricorrerà, solo parzialmente, a un finanziamento da parte di primarie banche., mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, parte del prezzo di acquisto incassato nella società che - post closing - sarà holding di IBF, al fine di detenere una partecipazione pari a circa il 20% del capitale sociale della stessa., manager con ventennale esperienza nell'ambito della tecnologia, dei servizi e della gestione di reti distributive, assumerà il ruolo di Amministratore Delegato di IBF."Laè perfettamente coerente con la strategia di Nextalia di supportare le eccellenze italiane, offrendo capitale e investimenti a supporto di un ambizioso piano di crescita e consolidamento, anche tramite acquisizioni, in un settore caratterizzato da elevata frammentazione", ha commentato, amministratore delegato di Nextalia SGR.