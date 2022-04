NEXT RE, perdita di 0,6 milioni di euro nel 1° trimestre 2022

Mercoledì 27 Aprile 2022, 19:45







(Teleborsa) - NEXT RE SIIQ, società d'investimento immobiliare quotata su Euronext Milan, ha registrato una perdita pari a -0,6 milioni di euro nel primo trimestre del 2022 (-0,5 milioni di euro al 31 marzo 2021) e un EBITDA negativo per -0,2 milioni di euro (-0,1 milioni di euro al 31 marzo 2021).



Il Patrimonio Netto risulta pari a 84,9 milioni di euro al 31 marzo 2022, rispetto a 85,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 61,5 milioni di euro al 31 marzo 2022, rispetto a 61,04 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Il Net Loan to Value al 31 marzo 2022 è pari al 44%, stabile rispetto al 31 dicembre 2021.