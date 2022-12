Next Re, closing per cessione immobile ad uso alberghiero a Verona

Mercoledì 28 Dicembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Next Re SIIQ ha sottoscritto con IHC Verona, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AHC International Consulting, il contratto definitivo di compravendita relativo all'immobile a destinazione d'uso alberghiera ubicato a Verona, per un prezzo di vendita pari a 7,4 milioni di euro oltre imposte.



Next Re e la parte acquirente sono stati assistiti, per gli aspetti commerciali dell'operazione, da Colliers Advisory & Transaction, mentre, per gli aspetti legali, Next Re è stata assistita dallo studio legale Dentons e l'acquirente da Zaglio-Orizio e Associati Studio legale.