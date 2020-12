(Teleborsa) - "Dobbiamo tentare tutte le opzioni e lavoreremo intensamente per procedere". Così il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis nel corso della conferenza stampa al termine dell'Ecofin in merito allo stallo sulle trattative per il lancio del programma Next Generation Eu nel caso il veto posto da Polonia e Ungheria venisse mantenuto.



I due Paesi, infatti, continuano a contestare il meccanismo che lega l'erogazione dei fondi del programma europea per la ripresa dell'economia post-pandemia al rispetto dello Stato di diritto.



"Quando le condizioni lo consentiranno, i governi dovranno riprendere politiche che permettano la sostenibilità" delle finanze pubbliche, ha aggiunto Dombrovskis. © RIPRODUZIONE RISERVATA