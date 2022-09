Nexi vola in Borsa, aumentano sinergie con Sia e Nets

(Teleborsa) - Nexi è indopo che ha comunicato di aspettarsi una crescita organica dei ricavi con un CAGR di circa il 9% e una crescita dell'EBITDA di circa il 14% nel periodo 2021-2025. Ciò permetterà di avere un excess cash di 2,8 miliardi di euro, che "saranno disponili per creare valore per azionisti tramite la riduzione debito, selezionati deal di M&A o restituzioni con buyback e dividendi", ha detto l'amministratore delegato Paolo Bertoluzzo al Capital Markets Day. Per quanto riguarda lo strumento usato per restituire capitale agli azionisti, "dipenderà dal momento e dalle singole opportunità", ha specificato nella presentazione alla comunità finanziaria.L'AD ha detto che Nexi sarà ", e spiegato che la strategia prevede come un consolidamento nei merchant services, un'espansione in Europa e un miglioramento delle capabilities con particolare attenzione all'eCommerce e al software.Nexi ha confermato per il 2022per 105 milioni, mentre le sinergie da realizzare entro il 2025 ammontano a 365 milioni e a 405 milioni a più lungo termine, oltre il 25% in più rispetto a quelle annunciate, ha spiegato Bertoluzzo. L'AD ha detto di avere "unaper il settore e il business si è dimostrato molto resiliente alle dinamiche macro, con le potenzialità di crescita future che sono molto forti".Per il"ci aspettiamo una crescita dei ricavi di almeno il 7% e prevediamo una crescita dell'EBITDA a doppia cifra", ha detto il CFO, sottolineando che le guidance verranno comunque fornite il prossimo febbraio.Inoltre, dei 2,8 miliardi diprevisti dal piano per il periodo 2023-25, circa. All'excess cash del periodo di arriva partendo da un EBITDA cumulato previsto a quota 6,1 miliardi di euro, a cui vanno sottratti 1,2 miliardi di capex, 900 milioni di euro di tasse e 1,2 miliardi tra NWC, Net Cash Interest Expense e altre voci minori.Ottima la performance di Nexi, che si attesta a 8,91 Euro, con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 9,08 e successiva a 9,41. Supporto a 8,752.