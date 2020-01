Nexi va giù con collocamento azioni Mercury

(Teleborsa) - Giornata no per Nexi che si conferma fra i peggiori titoli del Listino nel primo pomeriggio, con un calo superiore al 3%. Il titolo sconta il

collocamento di azioni da parte dell'azionista Mercury UK Holdco, pari al 7,7% del capitale a 11,6 euro per azione.



L'operazione è stata finalizzata con un accelerated bookbuilding su 48,5 milioni di azioni effettuato dal fondo che fa capo alle società di proivate equity Bain Capital, Clessidra e Advent. IN base all'ultimo aggiornamento della Consob, Mercury UK deteneva il 60% di Nexi.