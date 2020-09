Nexi spicca il volo, tornano ipotesi accordo con SIA

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Nexi, che lievita in Borsa del 6,97% posi<zionandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. E' tornato l'appeal sul titolo grazie ai rumors di integrazione con SIA. Dal lato operativo lo scenario tecnico di Nexi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,65 Euro con area di resistenza individuata a quota 15,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,11.



Secondo un articolo de Il Sole 24 Ore, l'operazione verrebbe vista con favore dal Governo, che sta passando in rassegna i dossier "caldi" sul fronte delle infrastrutture. In questo contesto, CDP avrebbe riavviato le trattative con i fondi private equity Bain Capital, Advent e Clessidra per l'eventuale integrazione con SIA, finalizzata alla creazione di un leader nei pagamenti in Italia.



Resterebbero però alcuni nodi, in particolare in merito alle valutazioni ed alla futura governance, e quindi le parti sarebbero ancora distanti dalla definizione di un accordo.



Frattanto, si è espressa a favore Equita, che parla di una operazione "strategicamente positiva" per Nexi, in grado di migliorare il suo posizionamento ed accrescere la sua diversificazione. Ed in gradi di accrescere l'utile del 9% al 2023. © RIPRODUZIONE RISERVATA