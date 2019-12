Nexi sigla accordo strategico con Intesa Sanpaolo per attività merchant acquiring

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha raggiunto unper l'acquisizione delle. Il corrispettivo pagato sarà pari a. L'operazione, che si colloca nel contesto di un mercato europeo sempre più competitivo, è coerente con la visione strategica di Nexi e contribuirà ad accelerare il processo di digitalizzazione dei pagamenti in Italia.L'ha ad oggetto ilcostituito da circache hanno generato in un anno, da ottobre 2018 a settembre 2019, uncomplessivo di circadi euro.L'operazionedi Nexi atteso di circa 95 milioni di euro ea partire dal 2020. Verrà finanziata interamente tramite ricorso ad indebitamento finanziario, portando il rapporto net debt/EBITDA atteso a circa 3,4x a fine del 2020, in linea con il range annunciato dal Gruppo in sede di IPO. Resta confermato l'obiettivo di riduzione di tale rapporto a 2,0x-2,5x, nel medio lungo termine.L'accordo prevede anche unaper la commercializzazione e la distribuzione, in forza della qualeai clienti le soluzioni tecnologiche e icon meccanismi che consentono un allineamento d'interessi sulla base di performance targets definiti. Contestualmente è stataindustriale nei servizi di issuing e ATM acquiring, avviata con l'acquisizione di Setefi nel 2016, allineandone così la durata con quella dell'accordo commerciale sopra descritto.Ildell'operazione, previsto, è subordinato all'autorizzazione da parte della autorità di vigilanza.Sempre in data odierna,, azionista di riferimento di Nexi, ha comunicato di aver siglato un separato accordo con Intesa Sanpaolo che prevede – a seguito dell'operazione - laa quest'ultima di unasenza diritti di governance connessi.Dopo l'annuncio della partnership ila Piazza Affari e