(Teleborsa) - E' stato o sottoscritto l'accordo definitivo relativo all'operazione di. Una operazione che "conferma il ruolo diqualenelle reti infrastrutturali strategiche, commentaChief Investment Officer di CDP e Amministratore Delegato di CDP Equity.L'operazione - sottolinea - "avrà come risultato la creazione, in un momento di consolidamento dell'intero settore, di uni in grado di competere a livello internazionale",, contribuendo al processo di, a beneficio della competitività anche del tessuto produttivo italiano, che sconta ancora un significativo divario rispetto agli altri paesi europei", afferma Di Stefano, ricordando che "l'operazione haper il nostro Paese, accelerando il processo di, miglioramento della trasparenza e sicurezza per tutto l'ecosistema dei pagamenti digitali: dalle banche centrali agli istituti di credito, dalle grandi aziende ai piccoli commercianti, fino alla Pubblica Amministrazione e, ovviamente, ai singoli cittadini".