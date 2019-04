Nexi, S&P alza il rating. Outlook positivo

(Teleborsa) - A pochi giorni dal debutto in Borsa, l'agenzia americana S&P ha alzato il rating a lungo termine su Nexi a "BB-" da "B +". L'outlook passa da creditwatch a positivo.



La decisione è stata presa a seguito del successo dell'IPO: la società che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione ha esordito a Piazza Affari il 16 aprile 2019.



S&P si aspetta che il rapporto debito/Ebitda dell'azienda "si ridurrà probabilmente a 4x-5x nel 2019 e nel 2020".



"Potremmo alzare il rating nei prossimi 12 mesi se vedremo che Nexi manterrà una politica finanziaria più conservativa che in passato, in particolare riguardo ad acquisizioni finanziate a debito", ha aggiunto l'agenzia di rating statunitense.



Nonostante la buona notizia, ieri 18 aprile 2019, il titolo della società ha perso a Piazza Affari il 2,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA