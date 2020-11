Nexi, nei primi nove mesi ricavi a 276 milioni

Il gruppo Nexi ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi pari a 276 milioni, in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2019 (-3,6% nei primi nove mesi) e con un Ebitda pari a 167 milioni, in aumento del 7% (+0,4 nei primi nove mesi), grazie a volumi in rapido recupero, con il valore delle transazioni acquiring su carte italiane tornato ai livelli di crescita pre Covid-19.

Il CdA di Nexi ha condiviso l'estensione del periodo di esclusiva tra Nexi e Nets fino al prossimo 16 novembre.

Ultimo aggiornamento: 16:35

