Nexi, risultati 1° trimestre confermano modello business resiliente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nexi chiude il 1° trimestre 2020 conrispetto all'anno scorso:i, pressoché invariati (-0,5%) rispetto ad un anno fa eregistra un incremento del 3,9%.Al 31 marzo 2020 la Pgestionale è pari arispetto a 1.470 milioni di fine 2019 grazie alla generazione di cassa di periodo.La società conferma fondamentali e prospettive di crescita solidi grazie ad un modello di business resiliente e garantisce la piena continuità operativa e la massima efficienza del servizio, tutelando salute e sicurezza dei dipendenti.Lanciate una serie di iniziative a supporto dei commercianti e della comunità a sostegno della ripresa. Alla luce del nuovo contesto di mercato delineatosi negli ultimi mesi, è stato possibile osservare un'evoluzione nei comportamenti e abitudini dei consumatori che conferma il sottostante trend di crescita strutturale dei pagamenti digitali nel Paese. In tale contesto, Nexi ha già accelerato le iniziative avviate di innovazione, come ad esempio nel digitale e nell'e-commerce, mostrando la propria flessibilità nell'affrontare efficacemente la complessità conseguente all'epidemia Covid-19 e la propria capacità di anticipare le esigenze dei consumatori in un contesto di "nuova normalità".