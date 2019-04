Nexi, ristretta forchetta IPO a 9-9,50 euro

(Teleborsa) - A due giorni dalla chiusura del collocamento delle azioni, Nexi rivede al ribasso la forchetta di prezzo dell'IPO a 9-9,50 euro dal range fissato originariamente a 8,50-10,35 euro, mentre si sta per concludere il road show di presentazione della società, che toccherà oggi la piazza di Parigi e domani Francoforte.



Il debutto della nuova matricola di Borsa specializzata in sistemi di pagamento e carte di credito è previsto per il 16 Aprile 2019.



L'Offerta è iniziata lo scorso 29 marzo e terminerà il giorno 11 aprile, con una domanda che al momento risulta sostenuta e che ha superato tre volte il quantitativo offerto.



Il nuovo range restringe la capitalizzazione della società tra i 4,95 e 5,225 miliardi di euro.





