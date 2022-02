Nexi, ricavi e Ebitda in crescita a due cifre nel 2021

(Teleborsa) - Il Gruppo NEXI che include Nexi e Nets ha riportato ricavi consolidati pari a 2.268,8 milioni nell'esercizio 2021, in crescita del 10% rispetto all'esercizio precedente, mentre il 4° trimestre ha generato ricavi per 618,1 milioni, in aumento dell'11,1%.

L'EBITDA consolidato è pari a 1.094,5 milioni nel 2021, in aumento del 12,1% su anno, e 319,7 milioni nel 4° trimestre, in aumento dell'11,6%. Continuo aumento dei volumi nel 4° trimestre nonostante la variante Omicron, trainati dalla crescita a doppia cifra in Italia rispetto a livello pre-Covid.

"Il 2021 è stato per Nexi un anno di grande trasformazione, caratterizzato dalla realizzazione delle operazioni di fusione con Nets e SIA, due tappe fondamentali nel nostro percorso per la creazione della PayTech Europea in grado di guidare e sostenere la transizione verso un'Europa cashless", ha commentato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group, confermando che l'integrazione procede secondo i piani e genererà sinergie per 100 milioni nel 2022.



Raggiunta l'Ambition 2021, vale a dire oi target economico-finanziari previsto pewr lo scorso anno, a dispetto della diffusione della variante Omicron, l'Ambition 2022 che considera l'aggregati Nexi+Nets+SIA vedrà una crescita dei ricavi tra il +7% e il +9% a/a

e una crescita dell'EBITDA tra +13% e +16% a/a