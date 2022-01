Nexi, ottima seduta dopo il completamento della fusione con Sia

Lunedì 3 Gennaio 2022, 17:15







(Teleborsa) - Spicca il volo Nexi, che si attesta oggi a quota 14,36 euro per azione a Piazza Affari, con un aumento del 2,61% e risultando uno dei migliori titoli del FTSE MIB. Il 31 dicembre 2021, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di Sia in Nexi. A servizio della fusione sono state emesse - in favore degli azionisti di Sia - complessive, 270.054.060 azioni Nexi, prive di valore nominale espresso, per un aumento di capitale pari a 24.415.087 euro. In conseguenza di questo aumento di capitale, ha spiegato una nota, il capitale sociale di Nexi risulta pari a 118.451.992 euro suddiviso in 1.310.191.588 azioni ordinarie.



A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,57 e successiva a 15,14. Supporto a 14.