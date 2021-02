© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nexi annuncia l'avvio del collocamento di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028. L'importo nominale complessivo delle obbligazioni oggetto del collocamento è pari a euro 1 miliardo.Lo annuncia una nota della società di pagamenti precisando che "le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie dell'emittente subordinatamente all'approvazione di una delibera di uncon esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette obbligazioni".I proventi derivanti dal collocamento - spiega la nota - saranno utilizzati per "finanziare parte dell'indebitamento di Nets in essere al momento della fusione comunicata al mercato il 15 novembre 2020 e/o per il perseguimento dell'attivita' caratteristica dell'emittente".Contestualmente al collocamento, le banche impegnate nell'operazione effettueranno un simultaneo collocamento accelerato di azioni ordinarie Nexi per conto dei sottoscrittori delle obbligazioni che intendano procedere con la vendita allo scoperto di tali azioni ordinarie con finalità di hedging relativamente al rischio di mercato derivante dall'investimento nelle obbligazioni. Il prezzo della vendita delle azioni è da determinarsi attraverso un accelerated bookbuidling process.