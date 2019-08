Nexi integra la piattaforma bonifici istantanei con Tips

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda italiana che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione,. Il Target Instant Payment Settlement, abbreviato Tips, è il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments gestito dalla BCE per l'eurozona.; partita recentemente con Ubi e a breve attiverà anche Mps e Cedacri., da oggi in produzione,(Single Euro Payments Area) e, quindi, di offrire ai propri clienti l'opportunità di scambiare bonifici istantanei con le banche europee, attraverso la nuova soluzione di Sistema., sottolinea Nexi,