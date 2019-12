Nexi in vetta al paniere del Ftse Mib

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Nexi, che mostra una forte risalita del 2,95%, collocandosi giusto in vetta al paniere del Ftse Mib, nonostante il giudizio di Fitch. L'agenzia ha posto i rating di lungo termine e sul debito senior unsecured (entrambi BB) della società attiva nei pagamenti in "watch negativo" dopo l'annuncio del deal con Intesa Sanpaolo.Intanto, a supporto del titolo sopraggiungono positivi dati delle transazioni finanziarie con carte, che hanno raggiunto un picco nel periodo natalizio, complici anche le misure del governo per incentivare i pagamenti tracciabili.Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Nexi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,98%, rispetto a +0,35% del principale indice della Borsa di Milano).Lo status tecnico di Nexi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 11,96. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,72.