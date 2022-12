Nexi in pole nel FTSE MIB, assist da mossa Governo su Pos

Lunedì 19 Dicembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Seduta positiva per Nexi, che avanza del 3,61% collocandosi in vetta tra le blue chips nel principale paniere.



A fare da assist al titolo è la retromarcia sul Pos decisa dal governo Meloni, ovvero di rinunciare a modificare la normativa esistente sui pagamenti digitali.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali rispetto all'indice di riferimento.



Lo scenario di breve periodo di Nexi evidenzia un declino dei corsi verso area 7,568 Euro con prima area di resistenza vista a 7,706. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,51.