Nexi, in miglioramento i rating ESG nel 2021

(Teleborsa) - S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2021 (in data 7 dicembre) premia Nexi con un aumento di 7 punti, da 61 nel 2020 a 68 (su 100) quest'anno, mostrando un miglioramento del rating della società in tutte e tre le dimensioni ESG.

Il miglioramento più significativo - si legge in una nota - è nella area 'Environmental', che si riflette nella "valutazione recentemente annunciata da CDP per il 2021, la quale comunica l'impatto ambientale di migliaia di aziende in tutto il mondo". Nel secondo anno della sua partecipazione, Nexi SpA ottiene un rating "A-", rispetto al rating "C" ottenuto nel 2020.

Tale miglioramento nell'area ambientale è il "risultato di diverse iniziative avviate tra il 2020 e il 2021", come la revisione dell'impronta di carbonio e l'estensione dell'impegno del Gruppo alle emissioni della supply chain, l'approvazione degli obiettivi net-zero e l'iniziativa Science Based Targets (SBTi), la certificazione ambientale ISO 14001 e la prima valutazione dei rischi e delle opportunità allineate al TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Nexi si è inoltre distinta per i suoi progressi in ambito "Social" e "Governance". I principali miglioramenti "Social" sono legati alla pubblicazione dell'impegno per i diritti umani e al significativo miglioramento del processo di due diligence sui diritti umani per i fornitori. L'aumento del punteggio "Governance" riflette i continui sforzi per migliorare la trasparenza e rispecchia gli alti standard di cybersecurity e information security management del Gruppo.

Il miglioramento dei rating segue altri due importanti traguardi raggiunti dal Gruppo nel 2021: l'inclusione nell'indice FTSE4Good e nell'indice MIB ESG, il primo indice ESG blue-chip italiano progettato per identificare i principali emittenti italiani quotati che si distinguono per le best practices in ambito ESG.

In autunno Nexi ha annunciato il suo impegno a lungo termine per lo sviluppo sostenibile e per diventare carbon neutral entro il 2040.