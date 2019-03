Nexi in Borsa ad aprile: presentata domanda ammissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i è sempre più vicina all'ingresso a palazzo Mezzanotte. La società specializzata in sistemi di pagamento ha, che la porterà a quotare le azioni ordinarie sulpresumibilmente adLo sbarco in Borsa sarà garantito da una investitori. L'che ha un valore diprevede il collocamento diordinarie, rivenienti da aumento di capitale, ed, in un quantitativo più che adeguato a garantire il flottante minimo previsto dal regolamento di borsa.euro.Non sono ancora noti i dettagli dell'offerta, che verranno annunciati in corrispondenza della stessa, ma èI proventi derivanti dall'aumento di capitale saranno impiegati peche dovrebbe raggiungere a fine del 2019 un rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA Normalizzato compreso tra 3 e 3,5 volte. A questo proposito Nexi sta anche negoziando un nuovo contratto di finanziamento, con l'intento di rinegoziare a condizioni migliori parte dell'indebitamento complessivo.