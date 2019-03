© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la presentazione della domanda di ammissione alle contrattazioni sulla Borsa di Milano (che per di più potrebbe essere il più grande IPO italiano del 2019),L'agenzia di rating americana ha valutato il gruppo attivo nei pagamenti elettronici con un, spiegando che "Nexi ènel mercato italiano dei servizi di pagamento, un settore in, in cui occupa una posizione digrazie a rapporti di lunga data con le principali banche partner".Lemplicano la presenza di alte barriere all'entrata nel mercato di riferimento e questo - secondo l'agenzia - è un elemento a favore nel giudizio di rating della società.Ma, se da un lato Finch valuta con interesse l'intenzione della società quotarsi a Piazza Affari, dall'altro sottolinea che esistono anche deida dover valutare, ad esempio l'e l'Nel dettaglio, Fitch ha assegnatoe "