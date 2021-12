Nexi e SIA, firmato atto di fusione tra i due gruppi

(Teleborsa) - Nexi, società PayTech leader in Europa, ha comunicato che in data odierna sono stati sottoscritti l'atto di fusione di SIA in Nexi e tutti gli ulteriori accordi previsti nell'accordo definitivo tra le due realtà. La fusione segue quella con Nets completata a luglio e consentirà a Nexi di consolidarsi come la PayTech italiana leader a livello europeo, in grado di promuovere la transizione verso un'economia cashless e digitale e di coprire l'intera catena del valore dei pagamenti digitali. Il nuovo gruppo avrà circa 2,9 miliardi di euro ricavi e 1,5 miliardi di euro di EBITDA su base aggregata pro-forma al 31 dicembre 2020 incluse le sinergie a regime.

In data odierna, è stato anche sottoscritto il patto parasociale tra CDP Equity, FSIA Investimenti, PSIA, Poste Italiane, AB Europe (Luxembourg) Investment, Eagle (AIBC) & CY SCA, Mercury UK Holdco Limited ed Evergood H&F Lux. In virtù di tale patto parasociale sono state apportate alcune modifiche alla governance della società in vista dell'atteso riassetto della stessa, all'esito del perfezionamento della fusione. CDPE e FSIA hanno designato quali amministratori di Nexi di propria espressione Fabio Massoli, Francesco Pettenati, Michaela Castelli, Marinella Soldi, Marina Natale e Maurizio Cereda.

Alla luce di questa designazione, Giuseppe Capponcelli, Maurizio Mussi, Francesco Casiraghi e Simone Cucchetti hanno rassegnato le proprie dimissioni da membri del CdA di Nexi. Infine, il CEO di Nexi, Paolo Bertoluzzo, è stato anche confermato CEO del gruppo societario risultante dalla fusione e facente capo a Nexi fino alla scadenza del mandato in corso (ovvero alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021); ai sensi del patto parasociale Paolo Bertoluzzo è stato anche riconfermato CEO del gruppo per il successivo mandato con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Nexi prevede che l'operazione sarà effettiva a partire dal 1° gennaio 2022 a valle della pubblicazione del prospetto informativo necessario per l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni Nexi da emettere per effetto e a servizio della fusione, che resta comunque soggetta alla previa approvazione della CONSOB.