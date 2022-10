Nexi e illimity, nuova partnership a supporto PMI italiane

(Teleborsa) - Nexi, la PayTech europea, e illimity Bank, Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico, annunciano una, l'offerta digitale di servizi bancari e di credito targato illimity e dedicato alle piccole e medie imprese, si arricchisce delle soluzioni di incasso digitale di Nexi.Da oggi, le PMI italiane, accedendo alla piattaforma b-ilty, potranno noleggiare o acquistare i prodotti e i servizi di incasso di Nexi, assicurandosi così le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato che consentono di accettare qualsiasi tipologia di pagamento in modo comodo, veloce e sicuro.da Nexi e richiedere, in modo totalmente digitale attraverso il portale NEXI, il prodotto più adatto alle proprie esigenze: la sottoscrizione del contratto avviene completamente in modalità digitale, rendendo così la user experience pratica e veloce, permettendo a imprenditori e PMI di effettuare l'operazione dal proprio ufficio, in qualsiasi orario, senza bisogno di recarsi in filiale e senza necessità di utilizzare carta.Il portafoglio di offerta per l'accettazione dei pagamenti digitali, l'installazione del terminale POS e tutti i servizi di assistenza tecnica vengono assicurati da Nexi: una garanzia di affidabilità che si aggiunge alla disponibilità di un Relationship Manager personale per ogni cliente b-ilty e al call center professionale – Smart Care – già previsti da illimity e disponibili 7 giorni su 7.