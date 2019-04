Nexi, domanda triplicata in attesa di Piazza Affari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -il percorso di avvicinamento portato avanti da. Definita come la più grande quotazione attesa per il 2019 sul listino milanese, ad una manciata di giorni dalla chiusura del collocamento delle azioni, prevista per l'11 aprile,Lasi attesta, secondo quanto riferito in ambienti finanziari, nella parte mediana della forchetta di prezzo, che comprende il, con una copertura completa del book già dai primi giorni.Ilsi aggiravalore che potrebbe moltiplicarsi del 15% in caso di applicazione di greenshoe. Questa, detta anche over allotment option, è un'opzione che, all'atto del collocamento dei titoli finalizzati all'ingresso in Borsa, permette all'emittente di aumentare la dimensione dell'offerta in modo da rispondere in modo adeguato alla domanda di titoli da parte degli investitori.i, inaugurato a Milano il 29 marzo, è tornato in Europa dopo aver fatto tappa la scorsa settimana in Gran Bretagna e negli States.Prossimi appuntamenti del tour del management societario, oltre ad un ritorno nella, salvo chiusura anticipata del collocamento.