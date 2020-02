Nexi corre con giudizi analisti e scommesse futuro

(Teleborsa) - Grande giornata per Nexi, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,04%. Il titolo continua ad esser favorito dal progetto di holding europea con SIA e dal Buy di Deutsche Bank, che ha segnalato un TP di 21 euro. Oggi anche Equita Sim ha rialzato la soglia di prezzo a 16 euro con raccomandazione Hold.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nexi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Lo status tecnico di Nexi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 16,59 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,06. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,11.