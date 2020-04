Nexi, colloca con successo bond senior unsecured per 500 milioni

(Teleborsa) - Nexi ha concluso con successo il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2027.



L'emissione - spiega la società in una nota - permette a Nexi di allungare la vita media del suo debito, di abbassarne il costo medio e ne rafforza ulteriormente la posizione di liquidità, anche in vista della prospettata acquisizione delle attività di merchant acquiring del Gruppo Intesa Sanpaolo, annunciata a dicembre 2019.



Le obbligazioni avranno una cedola annuale a tasso fisso dell'1,75% da corrispondersi posticipatamente su base semestrale. Il prezzo di conversione sarà di Euro 19,47, incorporando un premio del 50% al di sopra del Reference Share Price di Euro 12,98, il quale è pari al prezzo di collocamento delle Azioni Ordinarie nel Concurrent Equity Offering (come definito e meglio descritto nel proseguo).



© RIPRODUZIONE RISERVATA