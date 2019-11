Newlat, risultati positivi per primi nove mesi del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Newlat , sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato e ha approvato in data odierna ilPer questa i primi nove mesi 2019 hanno confermano unaggregati. Nel dettaglio isi sono attestati anel periodo analizzato dell'esercizio corrente,rispetto allo stesso arco temporale del 2018. In particolare, la business unit Dairy products ha registrato una crescita del 10%, confermando il forte trend positivo dei precedenti esercizi. Il canale Food service ha registrato una crescita del 26,1%.della Società nei primi nove mesi del 2019 è pari a, mostrando unrispetto al periodo di confronto.si è palesato a, anch'essoInfine segno più anche per ladi euro rispetto ai primi sei mesi dello stesso esercizio.Il titolo a Piazza Affari ha chiuso la sessione con un +2,0%